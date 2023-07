Kogo obchodzi program wyborczy? - komentarz Łukasza Żygadły

Powiem szczerze, że marzy mi się dożycie takich czasów, w których będziemy toczyć normalną debatę publiczną, która będzie opierała się na argumentach i merytorycznych kwestiach, a nie na emocjach, które stale rosną u obywateli, a którymi to emocjami po prostu żywią się politycy. Owszem, to wina polityków, że rozwinęli przemysł pogardy do obecnego stanu i stale czerpią z obecnej sytuacji korzyści. De facto łatwiej jest wówczas działać.

Warto przypominać i nawoływać do spokoju i opanowania emocji. Temu służy niniejszy felieton. Ludzie mogą sobie wieszać plakaty przedstawicieli PiS, PO, Lewicy, Konfederacji, Mniejszości Niemieckiej, czy PSL. Każdy ma do tego prawo, a jeśli ktoś się nie zgadza z propozycjami tej czy innej partii, to można sobie zorganizować minidebaty. Ależ to byłoby świetne wydarzenie, obiecuję wysłać na taki event kamerę TVP!

Ale na co komu tyle emocji? To tylko polityka.