Kolejarz Opole nie miał najmniejszych szans w starciu z Unią Tarnów

Taki wynik nie był jednak wielkim zaskoczeniem, bo opolanie mierzyli się z jednym z głównych kandydatów do awansu. Podstawowym celem Kolejarza na ten sezon jest z kolei umiejętna przebudowa drużyny i stworzenie odpowiednich fundamentów na przyszłość.

W całym spotkaniu w Tarnowie, drużyna z Opola wygrała tylko jeden bieg. Udało się to jej w 14. wyścigu, kiedy zwycięzca był już wyłoniony. Wówczas to duet Lars Skupień - Mathias Thoernblom odniósł podwójne zwycięstwo (5:1). We wcześniejszych 13 biegach, Kolejarz tylko dwukrotnie potrafił zremisować. Aż 11 wyścigów zakończyło się pomyślnie dla Unii - 9 z nich wygrała ona 3:1, a dwukrotnie zwyciężyła w stosunku 4:2.

Najwięcej punktów dla Kolejarza zdobył Robert Chmiel. W pięciu biegach wywalczył 10 "oczek".

Opolski zespół najbliższy mecz pojedzie w niedzielę 26 maja. Wtedy to, o godz. 15, zmierzy się na własnym stadionie z Trans MF Landshut Devils w zaległym starciu 2. kolejki.