Kolejne opolskie miasto będzie budowało mieszkania w ramach programu SIM. Można składać wnioski

Nowe mieszkania w Kędzierzynie-Koźlu

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to projekt, w ramach którego w Kędzierzynie-Koźlu powstaną nowe mieszkania przeznaczone głównie dla młodych rodzin. W ramach SIM w naszym mieście przybędzie 228 lokali. Będzie to pięć budynków przy ul. Jasnej (184 mieszkania) i jeden blok przy ul. Karpackiej (44 mieszkania).

Pierwszy blok przy ulicy Jasnej

SIM posiada już wszystkie niezbędne pozwolenia oraz kompleksową dokumentację. W pierwszej kolejności inwestycja rozpocznie się przy ul. Jasnej, gdzie zaplanowano 32 mieszkania. Będą one oddane pod klucz, to znaczy z białym montażem i podstawowym wyposażeniem. Lokatorom zostanie jedynie odmalowanie ścian na ulubiony kolor i wniesienie mebli. Teren wokół bloku będzie uzbrojony we wszystkie niezbędne sieci, powstanie tam również parking. Do wszystkich mieszkań przypisane będą także tzw. komórki lokatorskie.