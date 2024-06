Na Opolszczyźnie są 103 Rodzinne Ogrody Działkowe. Czy grozi im likwidacja przez zmianę przepisów?

Pan Wiesław Dybek od ponad 40 lat ma ogródek działkowy w Kluczborku przy ul. Polnej i nie wyobraża sobie bez niego życia.

- Jestem tu dwa razy dziennie, nawet zimą – mówi. – Żona rzadziej, ale w pełni rozumie moją pasję. Od rana już się kręcę po domu, żeby przyjechać na ogródek. Małżonka widzi, że nie umiem w mieszkaniu znaleźć sobie miejsca, więc jak tylko powie „no jedź, już jedź”, to z jej błogosławieństwem wskakuję na rower i jestem na ogródku.

Kwiatowe rabaty to domena żony działkowicza. To ona pielęgnuje okazałe piwonie, róże, irysy. Natomiast warzywnik to duma pana Wiesława. Widać tu rękę dobrego gospodarza. Wszystko jest zadbane, trawnik i krzewy przystrzyżone pod linijkę, trudno by było znaleźć choćby jeden chwast. Działki pilnuje piękny biało-czarny kot. Choć niby dziki, to dla pana Wiesława robi wyjątki i czasami da się pogłaskać. Ale działkowicz codziennie pracuje na jego zaufanie i przyjaźń, przywożąc mu różne smakołyki.