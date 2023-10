Kolejny pięciosetowy bój PSG Stali Nysa, kolejna porażka. Tym razem ze Skrą Bełchatów [ZDJĘCIA]

Nysanie rozpoczęli mecz od tzw. „czapy” na Remigiuszu Kapicy, choć gdy przyjęcie na to pozwalało, Tsimafei Zhukouski decydował się na grę środkiem. Słabo wyglądała za to gra w polu zagrywki, i to po obu stronach siatki. I nie zmienia tego fakt dwóch asów serwisowych Michała Gierżota (10:11). W dalszej fazie Stal nieustannie traciła do rywala dwa-trzy punkty. Strata miejscowych powiększyła się jeszcze bardziej po znakomitej zagrywce Adriana Aciobanitei i wykorzystaniu przechodzącej piłki przez Dawida Konarskiego (18:14).

Drużynie gospodarzy brakowało siatkarskich argumentów, by przeciwstawić się Skrze, choć po punktowym bloku i zagrywce ich strata zmniejszyła się do trzech punktów (20:23), a w związku z wideoweryfikacjami zrobiło się małe zamieszanie. Niemniej przyjezdni dopięli swego i wygrali pierwszego seta.

Drugiego znakomicie rozpoczął Michał Gierżot. Przyjmujący zdobył bowiem pierwsze trzy punkty dla swojej drużyny. Ponadto po zablokowaniu Konarskiego przez Zouhiera El Graouiego Stal wyszła na pierwsze w tym meczu prowadzenie dwoma punktami (5:3). Atakujący Skry mimo błędu był w tamtej chwili w kapitalnej dyspozycji. To dzięki jego atakowi Skra nie dość, że odrobiła straty, to jeszcze wyszła na prowadzenie (13:12).