Kończą się prace w zabytkowym parku w Pokoju. To prawdziwa turystyczna perełka

- W sumie złożyliśmy 10 wniosków na łączną wartość 34 mln zł. Przy tych projektach potrzebny był wkład własny. Jesteśmy małą, biedną gminą, nie mamy dużego budżetu. Rocznie mogliśmy na to zadanie przeznaczyć około miliona złotych – informuje Barbara Zając. – Pierwsze prace ruszyły w 2018 roku. Pozyskaliśmy też partnerów w tych projektach, co było bardzo ważne, a każdy z nich miał konkretne zadania do zrealizowania.