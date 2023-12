Kończy się przebudowa ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich. Wiadomo kiedy droga wojewódzka nr 426 będzie otwarta dla ruchu

Roboty drogowe prowadzone były u zbiegu ulic Kozielskiej z Dolińską. Jeszcze w ubiegłym roku było to wyjątkowo niebezpieczne miejsce - w promieniu raptem 70 metrów znajdowało się aż 5 skrzyżowań, na których panowała kiepska widoczność. Ze względu na to, kierowcy zwali to miejsce Strzeleckim Trójkątem Bermudzkim.

Rok temu starostwo przebudowało swoją część, likwidując część skrzyżowań i wymieniając nawierzchnię. Choć bezpieczeństwo wyraźnie się poprawiło, to wciąż do wyremontowania pozostał fragment nawierzchni na ul. Kozielskiej o długości około 300 metrów. Ten odcinek należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- Wartość tego zadania to ok. 4,5 mln złotych - informował Arkadiusz Branicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. - Natomiast czas realizacji inwestycji to 4 miesiące.

Roboty budowlane w tym miejscu właśnie dobiegają końca. Drogowcy położyli już ostatnią warstwę asfaltu, a teraz na miejscu trwają prace porządkowe. Jak wskazuje ZDW remontowana ulica będzie otwarta dla ruchu 20 grudnia br.