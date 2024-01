Koniec historii narodowej Niemiec? Komentarz Grzegorza Flerianowicza

Nic odkrywczego nie ma w stwierdzeniu, że od przepaści cywilizacyjnej dzielącej nas od siebie w latach 90-tych, doszliśmy do sytuacji, w której gdyby nie odmienny język na ulicach, rejestracje samochodów, drobne detale architektoniczne, nie rozpoznalibyśmy, że jesteśmy w innym niż Polska kraju.

Podobne auta, podobne sklepy, gdzieniegdzie połatane dziury w jezdni itd., sprawiają, że czujemy się swojsko. Nie różnią nas również rozmowy o problemach dnia codziennego: skokowy wzrost cen, w tym szczególnie za energię i związana z tym krytyka szalonych pomysłów klimatycznych, czy temat migracji. W dobrobycie i hierarchii narzekania jesteśmy, przynajmniej na pierwszy rzut oka, praktycznie na tym samym poziomie.

Jest jednak coś bardziej subtelnego co jeszcze nas wyróżnia, a co jest już mniej banalne, choć bardzo subiektywne. Jeśli oczy są zwierciadłem duszy człowieka, to oczy spotykanych Niemców były pozbawione zauważalnego kiedyś błysku - czy to pewności siebie, dynamiki czy też nawet pewnego rodzaju wyższości. Widać było za to, jeśli oczywiście można tak ów stan interpretować, pewnego rodzaju zagubienie, niepewność, rezygnację, a przede wszystkim dezorientację.