Koniec sezonu dla OK Bedmetu Kolejarza Opole. Przegrał również drugi mecz półfinałowy 2 Ligi Żużlowej

Lekki powiew optymizmu w szeregach opolan nastąpił w szóstym biegu. Wtedy to cztery punkty wywalczył najlepiej spisujący się w ich szeregach duet Filip Hjemland - Robert Chmiel, co przełożyło się na pierwszy wygrany przez Kolejarza wyścig w meczu.

Powodów do optymizmu jego żużlowcy nie mieli również po czterech początkowych wyścigach w Gnieźnie. Dwa z nich były co prawda remisowe, ale dwa pozostałe zakończyły się zwycięstwami Startu i tym samym już na starcie pozwoliły mu się cieszyć z prowadzenia różnicą sześciu punktów (15:9).

Nadzieja jednak jak szybko się pojawiło, tak szybko prysła. W siódmym biegu goście stracili bowiem na całe spotkanie swojego kapitana Oskara Polisa. Po poważnym upadku opuścił on tor w Gnieźnie w karetce, uskarżając się na bóle miednicy i żeber. Bez niego opolski zespół przegrał tą odsłonę 1:5.

Po myśli Kolejarza potoczyły się co prawda biegi 11 i 12 (w obu przypadkach zwycięstwo 4:2), lecz to było już za późno, by realnie myśleć o odniesieniu sukcesu w całej półfinałowej rywalizacji. Końcówka drugiego starcia znów należała do Startu i tym samym jego zawodnicy potwierdzili, że w pełni zasłużenie wywalczyli awans do finału.

Ultrapur Start Gniezno – OK Bedmet Kolejarz Opole 51:39

Bieg po biegu: 4:2, 3:3, 3:3, 5:1, 3:3, 2:4, 5:1, 3:3, 4:2, 3:3, 2:4, 2:4, 4:2, 5:1, 3:3.

Start: 9. Łęgowik - 14 (3,3,3,2,3), 10. Soerensen - 9+1 (3,2*,1,3,0), 11. Masters - 11 (1,2,3,2,3), 12. Suchecki - 3+1 (2,1*,0,-,-), 13. Pickering - 1 (1,0,-,-), 14. Henriksson - 11+2 (3,2*,3,1,2*), 15. Czapla - 2 (0,2,0), 16. Jesper Knudsen - 0 (0,0).

Kolejarz: 1. Hjelmland - 11+1 (2,3,0,3,2,1*), 2. Chmiel - 13 (3,1,2,2,3,2), 3. Ellis - 5 (0,3,2,0,-), 4. Breum - 3+1 (1,-,1*,1,0), 5. Polis - 0 (w,0,ns,-,-), 6. Świercz - 5+1 (2,u,1*,1,1), 7. Parnicki - 2+1 (1*,1,-), 8. Hjerrild – ns.

Pierwszy mecz: 46:44 dla Startu

Awans: Start.