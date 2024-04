Kontrowersje wokół wycinek drzew w dolinie Białej Głuchołaskiej. Mieszkańcy są zdruzgotani. RDOŚ na ten temat nic nie wie

Prace wycinkowe prowadziła w pierwszej połowie kwietnia firma, działająca na zlecenie urzędu miasta w Głuchołazach. Teren o powierzchni ok. 5 hektarów należy do gminy Głuchołazy. To dawna łąka w górskiej dolinie Białej Głuchołaskiej, pomiędzy granicą państwa i ulicą Andersa w Głuchołazach. Przez lata łąka była zaniedbana, zarosła krzakami i gatunkami inwazyjnymi: rdestowcem, barszczem Sosnowskiego i nawłocią kanadyjską. W ubiegłym roku władze miejskie postanowiły to miejsce uporządkować, usunąć gatunki inwazyjne, a teren wyczyścić i zagospodarować na miejsce wypoczynkowe.

Wynajęta do tego firma, która w ramach wynagrodzenia mogła sobie zatrzymać ścięte drewno, oprócz zarośli wycięła także kilkadziesiąt dorodnych drzew, w tym rosnące tuż przy korycie rzeki, a więc prawdopodobnie na terenie należącym do Wód Polskich.

Pod topór poszły grupy lip o obwodzie nawet metra, wierzby, buk, olsze szare, brzozy, a także sosna o obwodzie prawie 3 metrów. Na dodatek wycinki prowadzono w okresie lęgu ptaków, który w tym roku zaczął się wyjątkowo szybko.