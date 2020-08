KRUS podał statystykę wypadków w rolnictwie na Opolszczyźnie. W 2019 roku w regionie zgłoszono 191 wypadków w rolnictwie, 4 śmiertelne

Według udostępnionej przez opolski oddział regionalny KRUS w Opolu statystyki, w 2019 roku zgłoszono w regionie 191 wypadków podczas pracy w rolnictwie – 13 z terenu działania placówki terenowej KRUS w Brzegu, 20 w Głubczycach, 38 w Kluczborku, 37 w Nysie, 25 w Oleśnie, 26 w Opolu, 32 w Strzelcach Opolskich. To łącznie o 32 wypadki mniej niż w 2018 roku.

Z powodu wypadków przy pracy rolnicy w ubiegłym roku doznali 169 urazów powodujących stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Były to przede wszystkim uszkodzenia rąk i nóg.

- Możemy szczycić się tym, że w 2019 roku województwo opolskie wróciło na pierwsze miejsce w Polsce, gdy chodzi o tzw. wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków dzielona przez tysiąc ubezpieczonych – przyp. red.) – mówi Lech Waloszczyk, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Opolu. - W 2019 roku wynosiła ona w regionie 4,5. Dla porównania w 2018 wskaźnik ten był wyższy – 6,4 i wówczas wyprzedziło nas województwo śląskie. Do końca sierpnia 2020 współczynnik ten jest wyjątkowo niski – 3,46. Ale apeluję do wszystkich by pamiętali. Rolnictwo jest niebezpieczne i domaga się od wszystkich pracujących w gospodarstwach wyjątkowej ostrożności i uwagi.