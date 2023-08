Lewica gra tragedią kobiet. Komentarz Tomasza Kapicy Tomasz Kapica

Politycy partii Lewica Razem zorganizowali w Opolu konferencję, na której poinformowali, że w 2022 na Opolszczyźnie nie przeprowadzono żadnej aborcji. Zdaniem lewicowych działaczy to „szokujące dane”. Według nich Opolankom niesłusznie odmawia się aborcji w opolskich szpitalach, na dodatek aktywiści przejechali się po opolskich porodówkach twierdząc, że zmuszają one kobiety do cierpienia nie podając podczas porodu środków przeciwbólowych.