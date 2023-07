LKS Union Ujazd triumfatorem w międzynarodowym turnieju piłkarskim

Dana Cup to turniej organizowany dla najmłodszych zawodników z całego świata od 40 lat. Tegoroczna edycja miała miejsce w duńskiej miejscowości Hjørring, gdzie pojechali reprezentanci Unionu Ujazd oraz Unii Krapkowice.

- Co roku odbywają się zapisy na turniej. Jeżdżę tam regularnie – mówi Tomasz Kiel, trener drużyny. – Wyjazd dla tych młodych chłopców jest nagrodą za ich całoroczną ciężką pracę – dodaje.

Wydaje się, że praca rzeczywiście była ciężka, ale i owocna, bowiem na drodze do triumfu w turnieju w kategorii B11 (rocznik 2021) stało siedem zespołów. Podopieczni trenera Kiela wygrali wszystkie swoje mecze, strzelając w sumie 56 bramek!

- Dla tych chłopców jest to wielkie przeżycie. Otrzymali piękne medale, odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Idea jest taka, żeby poczuli to, co widzą w telewizji. Było tam ponad 20000 zawodników z całego świata, włączając w to takie kraje jak Nepal, Maroko, USA, Togo, Mongolia – omawia szkoleniowiec.