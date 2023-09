Łukasz Żygadło: "W polityce nie ma czegoś takiego jak darmowe obiady"

Po prostu nie mogę zrozumieć, dlaczego toczymy w wielkim państwie dyskusję o pieniądze z zewnątrz, choć każdy doskonale powinien wiedzieć, że w polityce nie ma darmowych obiadów, zawsze czegoś oczekuje się w zamian, zwłaszcza w dzisiejszej Unii Europejskiej.

Dodatkowo, wiemy po słowach niemieckich europosłów, że obecnie wypłacane środki unijne stanowią źródło szantażu państw lub, jak mówił jeden z europosłów Zielonych, mogą służyć za element gry politycznej ułatwiający wymianę rządu w tym czy innym państwie. Czy naprawdę warto się godzić na takie traktowanie dla pieniędzy? Zwłaszcza, że środków z KPO, których oprócz Polski, nie wzięło bądź nie otrzymało siedem państw, w tym Niemcy?

Spójrzmy tylko, co wmawiają Polakom politycy Koalicji Obywatelskiej. Twierdzą, że przez fakt, że Polska nie otrzymała środków z KPO nasza gospodarka jest w ruinie. Nikt jednak nie wskazuje, że mamy do czynienia z pożyczką, którą prędzej czy później będzie trzeba oddać. Zapewne dlatego właśnie Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja, Irlandia, Finlandia, nie zdecydowały się na złożenie wniosku o wypłatę środków z KPO. Była to suwerenna decyzja rządów tych państw, bo w przypadku Polski i Węgier mamy do czynienia z celowym blokowaniem środków, celem wymiany rządów.