Łukasz Żygadło: Wycierają usta „demokracją”

Oto tuż po wyborach Komisja JURI Parlamentu Europejskiego przegłosowała zdjęcie immunitetu czterem polskim europosłom: Patrykowi Jakiemu, Beacie Kempie, Tomaszowi Porębie oraz Beacie Mazurek. Powód? Ci zbrodniarze polubili w 2018r. post na twitterowym koncie Prawa i Sprawiedliwości ze zdjęciem agresywnych migrantów płynących do Europy! Zbrodnia niebywała.

Czyn Patryka Jakiego i spółki jest na tyle niebezpieczny, że próbuje się przeciwko nim użyć art. 256 KK, gdzie możliwy jest wymiar kary w postaci trzech lat więzienia, a skazanie uniemożliwia start w wyborach (czytaj w wyborach do Parlamentu Europejskiego).

Czy można to inaczej skomentować, niż pisząc, że to absurd i gwałcenie logiki?

Oczywiście można powiedzieć, że to dopiero komisja, najważniejsze będzie głosowanie w samym Parlamencie Europejskim. Tylko czy na Sali Plenarnej może zapaść inny werdykt? Wątpię. Kto będzie „za” uchyleniem immunitetu polskim europosłom? Zapewne politycy PO, PSL, Lewicy i Polski 2050, czyli tego słynnego „obozu demokratycznego”.