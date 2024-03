LZS Starowice dolne zremisował 2:2 w meczu 23. kolejki III ligi z Pniówkiem Pawłowice. Były w tym meczu blisko zwycięstwa

Do Starowic Dolnych przyjechał ligowy średniak, będący w tym meczu fawworytem. Jednak LZS już pokazywał w tej rundzie, że faworytów się nie boi. W pierwszej wiosennej kolejce zremisował 1:1 z Górnikiem II Zabrze, a tydzień temu dopiero w 90. minucie przegrał z liderem Śląskiem II Wrocław.

Pniówek Pawłowice z kolei w ostatniej kolejce zremisował 1:1 z Unią Turza Śląska, czyli innym zespołem walczącym o utrzymanie.

W pierwszej połowie nie było wielu sytuacji strzeleckich. Dopiero w 45. minucie worek z bramkami się rozwiązał, a to dzięki napastnikowi LZS-u Adamowi Setli, który pewnie wykorzystał rzut karny.

Podrażnieni goście od początku drugiej części spotkania rzucili się do odrabiania strat. Już w 47. minucie uczynił to Dawid Morcinek. Starowice nie zraziły się tym, przeprowadzając piękną akcję w 67. minucie. Idealnie w tempo do długiej piłki za plecy obrońców wyszedł Michał Skowron, opanował piłkę, uciekł defensorom, a następnie w sytuacji sam na sam strzelił nie do obrony bramkarzowi.