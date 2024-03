Magister w nocy tylko z kontraktem. Prawne zmiany w dyżurowaniu aptek. To może prowadzić do nieporozumień z pacjentami

W sobotę 2 marca wieczorem moja żona bardzo źle się poczuła. Zdecydowaliśmy się pojechać do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej, jaki działa w szpitalu w Prudniku – opowiada pan Krzysztof z Głuchołaz.

Dyżurny lekarz przyjął pacjentkę z Głuchołaz i zapisał jej leki, po czym z receptą odesłał do apteki. Była godzina 20.30, a zgodnie z opublikowanym wykazem dyżurów aptek ogólnodostępnych, jedna z prudnickich aptek powinna być tego dnia czynna do godziny 21.

- Apteka była zamknięta – opowiada pan Krzysztof. – Oprócz nas była jeszcze jakaś osoba z Głogówka, która nawet zadzwoniła pod numer podany na witrynie, ale nikt nie odebrał telefonu.

Mieszkańcy Głuchołaz i Głogówka musieli jechać do Nysy, gdzie była najbliższa dyżurna apteka. Z Głuchołaz cała trasa wyniosła ok. 65 kilometrów, z Głogówka podobnie.