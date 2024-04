Wojna ściekowa na Opolszczyźnie. Spółki komunalne z południa regionu dały sobie czas na rozmowy o cenniku

Na spotkaniu 18 kwietnia obie strony zobowiązały się zakończyć negocjacje i podpisać ostateczne porozumienie cenowe w ciągu 3 miesięcy.

- Spółka Wodociągi z Głuchołaz w ciągu 3 miesięcy dokona weryfikacji cen i podpisze umowę długoterminową, która będzie zawierać zapisy dotyczące zasad wzajemnych rozliczeń i obowiązków, aby na przyszłość uniknąć sporów - mówi Edyta Peikert, prezes Akwy w Nysie. - W związku z podpisanym porozumieniem Akwa nie zamknie kolektora ściekowego Głuchołazy - Nysa.

- Nowe hurtowe stawki za ścieki będą ustalone dopiero w wyniku nowej kalkulacji, za trzy miesiące - dodaje prezes głuchołaskich Wodociągów Dariusz Wór - Grech.

Mieszkańcy płacą za ścieki niecałe 8 złotych (netto) od metra sześciennego. Cena hurtowa i nowa propozycja cenowa dla zrzucanych do Nysy ścieków jest objęta tajemnicą handlową. Akwa pisze jednak, że z powodu przeciągających się negocjacji poniosła 2 miliony złotych straty. Rocznie zaś z Głuchołaz płynie ok. 1,5 miliona metrów sześciennych ścieków. To oznacza, że nowa cena ścieków w hurcie może wzrosnąć o ok. 70 groszy.