Małapanew Ozimek zremisowała ze Stalą Brzeg w meczu na szczycie BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej

Było to dosłownie starcie na szczycie, ponieważ po 18 seriach gier Małapanew zajmowała 1. miejsce, a Stal znajdowała się na 2. lokacie. Zespół z Ozimka miał na koncie o dwa punkty więcej od ekipy z Brzegu (odpowiednio 45 i 43). W rundzie jesiennej, w bezpośrednim boju również minimalnie lepsza okazała się Małapanew, która wygrała 1:0 po bramce Michała Bieniasa z rzutu karnego.

Tym razem mecz jednak rozpoczął się lepiej dla Stali. W 15. minucie z rzutu wolnego znakomicie dośrodkował Maciej Rakoczy. Posłana przez niego na kilkadziesiąt metrów piłka zaskoczyła obronę gospodarzy, z czego skorzystał Jakub Kowalski i celną główką dał swojej drużynie prowadzenie.

Później gra się wyrównała, ale do przerwy wynik nie uległ zmianie. Miejscowi mieli jednak powody do zadowolenia już na samym początku drugiej połowy. W 50. minucie dynamicznie do akcji ofensywnej włączył się na prawym skrzydle Daniel Cieśla. Najpierw wygrał on pojedynek biegowy z Mateuszem Dychusem, po czym wpadł w pole karne i w sytuacji sam na sam nie dał szans na skuteczną interwencję bramkarzowi Stali Aleksandrowi Firkowi.