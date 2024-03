Malował faszystowskie symbole i niszczył plakaty wyborcze. 55-latkowi z Opola grozi do 3 lat więzienia

W ostatnią niedzielę, do policjantów z Opola wpłynęło zgłoszenie o zniszczeniu plakatów wyborczych na terenie miasta. Na miejscu okazało się, że ktoś farbą w spraju pomazał banery a na jeden z nich naniósł symbole faszystowskie. Takie same symbole namalował na szybie wiaty przystankowej. Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczyli ślady, dowody oraz zapisy z monitoringu miejskiego. Zaraz potem przystąpili do ustalania okoliczności zdarzenia i typowania osób odpowiedzialnych za ten akt wandalizmu.

- We wtorek 26 marca, o godz. 6:00 nasi kryminalni z komendy miejskiej przystąpili do zatrzymania podejrzewanego mężczyzny. 55-latek był zaskoczony wizytą policjantów - mówi młodszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Zatrzymany mieszkaniec Opola przyznał się do winy. Policja

Został zatrzymany i przewieziony do komendy. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów. Oświadczył, że działał pod wpływem alkoholu i w stanie silnego wzburzenia. 55-latek usłyszał dwa zarzuty związane z propagowaniem ustroju totalitarnego. Za to przestępstwo grozi mu do 3 lat więzienia.