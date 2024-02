Mama na Obrotach. Ta kobieta z Zębowic jest niesamowita, sami zobaczcie jej najśmieszniejsze filmiki

Wraz z fanami, oczywiście - jak to bywa w internetowym świecie - zdobywa też hejterów. Ale nimi się nie przejmuje.

- Ja na pewno się nie poddam. Będę robić to, co kocham: rozbawiać was i siebie! A hejterom i tym, co gadają, co mam robić i jak mam się zachowywać i jak mom godać, powiem tylko, że to nie są jeszcze moje pełne obroty! - podkreśla Klaudia Klimczyk.