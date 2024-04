Nowa burmistrz Agnieszka Hurnik: Do Dobrodzienia wróci marka miasta stolarzy

Wyniki wyborów na burmistrza Dobrodzienia

Czyli Andrzej Jasiński przegrał po jednej kadencji, ponieważ jest mężczyzną?

Myślę, że głównym powodem było to, że władze Dobrodzienia w mijającej kadencji usiłowały dopasować mieszkańców do swojej wizji samorządu, a nie odwrotnie. Trzeba być z mieszkańcami, a nie zarządzać nimi. A to trochę jest tak jak w małżeństwie: jeśli ktoś wymyśli sobie współmałżonka i chce, żeby on był taki, jak w marzeniach, to się to nigdy nie uda. Jeśli chcesz my być ze mną, to weź mnie takiego, jaki jestem, z moimi zaletami, wadami, przeszłością i przyszłością. Andrzej Jasiński jest całkiem sympatycznym człowiekiem, natomiast to, czego mnie jako kierownikowi jednostki podległej brakowało w nim jako w burmistrzu, to zdecydowania. Podejmowania stanowczych i w miarę szybkich decyzji, które potem są utrzymywane w swojej mocy.