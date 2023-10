Marcin Ociepa wzywa Donalda Tuska, aby przeprosił za słowa o obronie terytorialnej

Wiceminister podkreślał, że obrona terytorialna w różnym kształcie funkcjonuje w większości państw sojuszniczych NATO.

- Krytyka WOT-u oznacza, że gdyby Donald Tusk doszedł do władzy, to by te wojska zlikwidował, a to by cofnęło rozwój wojska kilka lat do tyłu – mówił Marcin Ociepa. - Nie znam kraju na wschodniej flance NATO, który z wojsk obrony by zrezygnował.