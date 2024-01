Masz pomysł na współpracę z czeskim partnerem? Możesz dostać spore dofinansowanie z Euroregionu Pradziad

Euroregion Pradziad ogłosił pierwszy w tym budżecie unijnym nabór wniosków do funduszu małych projektów, finansowanego z unijnego programu współpracy transgranicznej Interreg Czechy – Polska. Polski sekretariat w Prudniku będzie realizował 4 priorytet programu, dotyczący współpracy instytucji i mieszkańców w celu pogłębienia wzajemnych więzi.

O dofinansowanie do 30 tysięcy euro mogą się starać samorządy lokalne, instytucje kulturalne, kluby sportowe, stowarzyszenia, a nawet instytucje państwowe takie jak Policja czy Państwowa Straż Pożarna. Warunkiem jest współpraca z czeskim partnerem i przygotowanie projektu wydarzenia „miękkiego”, np. imprezy sportowej, wyjazdu turystycznego, warsztatów, konferencji, targów, festiwalu, dożynek, festynu itp, dzięki którym, ludzie po obu stronach granicy będą się mogli wzajemnie poznać.

W tym okresie budżetowania UE Euroregion Pradziad dysponuje na dofinansowanie takich działań kwotą 3,4 mln euro.

Dofinansowanie jednego projektu wynosi do 30 tysięcy euro, co może stanowić do 80 procent kosztów inicjatywy. 20 procent trzeba wyłożyć samemu, dodatkowo pieniądze dostaje się dopiero po zrealizowaniu inicjatywy. Dla części stowarzyszeń i organizacji społecznych to poważna bariera w skorzystaniu z funduszu, bo nie mają pieniędzy na tzw. prefinansowanie.