Matura próbna 2023. Trwają próbne egzaminy maturalne opracowane przez CKE. Zapytaliśmy o wrażenia maturzystów z Opolszczyzny

Od środy trwają próbne egzaminy maturalne. Około 6 tysięcy maturzystów w około 60 szkołach ponadpodstawowych w województwie opolskim przechodzi próbę generalną przed majowym egzaminem dojrzałości.

- Nasza szkoła przystąpiła do próbnego egzaminu maturalnego, ponieważ jest to ważny etap przygotowań do właściwego egzaminu dojrzałości. Arkusze są przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wyniki próbnych egzaminów są wskazówką dla zdających, jak i nauczycieli, nad którymi obszarami wiedzy czy umiejętności należy jeszcze popracować – tłumaczy Malwina Dykta, wicedyrektor w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie.