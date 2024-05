Miały być krociowe zyski, zamiast nich straciła 200 tysięcy złotych. Kredyt będzie spłacać przez lata

To już nie tylko seniorki, trzymające w szafie oszczędności życia i nie rozpoznające głosu wnuczka w telefonie. Oszuści potrafią wprowadzić w błąd i pozbawić pieniędzy nawet sprytne i młode osoby. Dzięki Internetowi międzynarodowe grupy przestępcze są w stanie dotrzeć do każdego. Coraz częściej metodą zwabiania ofiar jest tzw. schemat Ponziego. To rodzaj oszustwa inwestycyjnego, w ramach którego przestępcy obiecują wysokie zyski przy teoretycznie niewielkim ryzyku. Po uzyskaniu pieniędzy od nowych inwestorów spłacają z nich obiecane zyski wcześniejszych inwestorów. Taka piramida kiedyś się jednak kończy, zostawiając tysiące ludzi bez pieniędzy.