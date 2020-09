Miasto oddało kolejne mieszkania dla repatriantów ze Wschodu. Zobacz, jak wyglądają [ZDJĘCIA]

- Do władz naszego miasta regularnie wpływają indywidualne prośby od osób polskiego pochodzenia ze Wschodu o zaproszenie ich do osiedlenia - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik opolskiego ratusza.

Tym razem stolica Opolszczyzny postanowiła przyjąć czteroosobową rodzinę z dziećmi w wieku szkolnym.

- Przylecieli do Polski w ubiegły piątek. Od początku towarzyszy im pracownik socjalny, który ułatwia im zaaklimatyzowanie się - tłumaczy Małgorzata Kozak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Mimo krótkiego pobytu, rodzina zdążyła już nieco poznać miasto oraz dopełnić niezbędnych formalności. - Nasi pracownicy pokazali repatriantom miasto, ale też udali się z nimi do urzędów, by załatwić sprawy związane z nadaniem numeru PESEL i wydaniem dowodów osobistych oraz zapisaniem dzieci do szkół,, a także odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy, w którym określono umiejętności, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe rodziców - dopowiada dyrektor Kozak.