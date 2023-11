Mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego protestują przeciw budowie kopalni w Vidnavie. Inwestycja może wpłynąć na wody, są na to badania

- Ogłoszenie o planowanej inwestycji wywieszono na słupach. Co więcej, ogłoszenie nie miało charakteru bezpośredniego i nie można było się z niego dowiedzieć o co naprawdę chodzi. W zamian umieszczono tam ciąg liter i liczb, czyli adres do strony internetowej oraz hasło do zalogowania się na niej, umożliwiające wgląd do dokumentów. Rozumiem, że takie jest prawo, ale w przypadku tak ważnej inwestycji należało dotrzeć to ludzi w bardziej skuteczny sposób. Można było np. zorganizować spotkanie z mieszkańcami. Tutaj chodzi o uczciwość i moralność – żalili się mieszkańcy.