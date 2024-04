Mieszkańcy protestują przeciwko działalności kopalni w Szymiszowie. Sprawę mają rozpatrzeć radni ze Strzelec Opolskich

- Do rady miejskiej wpłynęła propozycja, według której teren wydobycia ma być odsunięty od zabudowań mieszkalnych i torów kolejowych - mówi Małgorzata Kornaga z urzędu miejskiego w Strzelcach Opolskich. - Tym samym propozycja zawęża obszar wydobycia w stosunku do poprzedniego rozstrzygnięcia wojewody w sprawie uchwały. Zależy nam na tym, by kopalnia nie rozszerzała się w kierunku domów.