Mieszkaniec Olesna kradł pieniądze ze skarbon kościelnych. 37-latek jest już w rękach policji

Kryminalni z Olesna zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże pieniędzy z kościoła. Do kradzieży dochodziło od października 2023 roku. Z przytwierdzonej do ściany skarbony w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie ktoś kradł pieniądze.

Sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego z komendy policji w Oleśnie.

- Prowadzone czynności operacyjne doprowadziły do wytypowania, a w połowie grudnia do zatrzymania 37-latniego mieszkańca powiatu oleskiego podejrzewanego o kradzieże pieniędzy - informuje asp. sztab. Stanisław Filak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.

Jak ustalili śledczy, podejrzany 37-latek od września do połowy grudnia włamał się do do kościelnej skarbony aż 27 razy! Jego łupem mogło paść łącznie co najmniej 1000 złotych.