Mieszkaniec Praszki pokona rowerem morderczy dystans 1200 kilometrów. Tak chce pomóc swojej ciężko chorej córce Zosi

- Zdecydowałem się na start w ultramaratonie rowerowym na 1200 kilometrów, aby promować zbiórkę internetową dla mojej córki i by zachęcić darczyńców do wpłat na rehabilitację. Jadę dla Zosi! - mówi Maciej Cieślak z Praszki. - Z całego serca prosimy o wsparcie. Sami nie damy rady, razem możemy wiele.

Maciek Cieślak przez lata pomagał chorym dzieciom, teraz sam potrzebuje pomocy dla ciężko chorej córki

Maćka Cieślaka z pewnością zna wielu Opolan, nawet jeśli nie kojarzy nazwiska. To współzałożyciel i basista popularnego zespołu reggae Pajujo. Maciek Cieślak i Pajujo od lat grają koncerty charytatywne. Teraz okazało się, że sam potrzebuje pomocy i wsparcia. Dla córeczki Zosi.

Aktualnie chodzi do przedszkola i cały czas jest rehabilitowana. co przynosi bardzo dobre efekty i pozwala to jej się rozwijać.

- Zdajemy sobie sprawę, że ta walka będzie trwała już zawsze, a my możemy jedynie starać się być o krok przed chorobą - mówią Zuzanna i Maciej Cieślakowie, rodzice Zosi.

Już od 3. miesiąca życia Zosia jest systematycznie rehabilitowana. Początkowo za pomocą metody Vojty kilka razy dziennie, co przynosiło bardzo dobre efekty.