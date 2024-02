Dramat Beaty Wyskup z Krzywiczyn. Ma troje dzieci, raka i przerzuty do mózgu. Ruszyła zbiórka internetowa na walkę o życie 38-latki

Wejdź na stronę internetową https://zrzutka.pl/8xc5u5

wpłać darowiznę na leczenie Beaty Wyskup.

38-latka z Krzywiczyn ma troje dzieci: 18-letnia Andreę, 9-letniego Arjena i 6-miesięcznego Antosia.

- Aktualnie wychowuję synów Arjena i najmłodszego Antosia, którego urodziłam już w trakcie leczenia. Pragnę mieć dla niego siłę. Żyć, by obserwować, jak się rozwija. Wspierać go i towarzyszyć w codziennych wzmaganiach i radościach. Jest we mnie dużo strachu o to, co będzie dalej - mówi Beata Wyskup. - Do tego z racji na przerzuty oraz bycie mamą malutkiego Antosia nie mam możliwości podjęcia pracy.