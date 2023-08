Milionowe straty na Opolszczyźnie spowodowane burzą. Dziś znów może zagrzmieć nad regionem

- Najczęściej strażacy byli wzywani do połamanych drzew i konarów, które powodowały zniszczenia na drodze. Oprócz tego, wiele piwnic i terenów posesji zostało zalanych, a drogi czasowo stały się nieprzejezdne, co stanowiło dodatkowe utrudnienie dla mieszkańców regionu – tłumaczy mł. kpt. mgr inż. Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Kolejnym poważnym zdarzeniem, które miało miejsce podczas burz, był wybuch pożaru przy ulicy Wspólnej w Opolu. Wstępne przypuszczenia wskazują na to, że pożar mógł być spowodowany wyładowaniem atmosferycznym. Spaleniu uległa hala magazynowa, a straty w wyniku tego zdarzenia oszacowano na około 2 miliony złotych.

Choć działania straży w związku z burzami nadal trwają, to ogólna sytuacja powoli wraca do normy. Warto podkreślić, że w czwartek IMGW we Wrocławiu wydano ostrzeżenie dla całego regionu również związane z występowaniem burzy. Mogą pojawić się w godzinach wczesnopopołudniowych i potrwać do wieczora.