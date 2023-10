Mirosław Pietrucha: Miastu zabraknie na inwestycje?

I to jest druga strona publikowanych rankingów. Takimi zestawieniami samorządowcy chwalą się jednak mniej ochoczo. Jak to wygląda w przypadku stolicy województwa? Niestety pojawiają się powody do niepokoju. Dług Opola rośnie, wzrasta także poziom wydatków bieżących, co niestety oznacza ograniczanie zdolności inwestycyjnych w przyszłości. A przed stolicą regionu wiele wyzwań w postaci inwestycji infrastrukturalnych, których dłużej odwlekać nie można.

W tym kontekście warto również stawiać pytania o inwestycje już realizowane. Czy podjęcie ich było niezbędne z punktu widzenia deficytów i potrzeb miasta? Ta bardziej szara strona wysokich pozycji w kolorowych rankingach może mieć istotny wpływ na sytuację Opola już w niedalekiej przyszłości.