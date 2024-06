Moja racja jest najmojsza. Komentarz Marka Mazurkiewicza

Moja rozmówczyni, która całe swoje życie spędziła na Opolszczyźnie, próbowała przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi przekonać krewną (mieszkankę ściany wschodniej), że PiS to zło wcielone. – Ewunia, przecież oni emerytom pieniądze dają. Nigdy jeszcze nam tak dobrze nie było – przekonywała szwagierka z Podlasia, choć kilka tygodni wcześniej poprosiła o drobną pożyczkę, bo „zabrakło do pierwszego”.

Jeden z polityków rzuca wtedy pamiętne słowa, o racji, która „nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza, że właśnie moja racja jest racja najmojsza”. Później następuje spektakularne targanie polskiej flagi z godłem, którą każda z grup próbuje przeciągnąć na swoją stronę, wykrzykując, że to właśnie im należy się najwięcej. Aż z flagi leje się krew...

W latach 90. sympatia wyborców, , wychylała w stronę prawicy, by za moment przechylić się ponownie w stronę lewicy. Żaden obóz nie miał władzy na dłużej niż dwie kadencje. Zmieniło się do około 20 lat temu, kiedy politycy, zaczęli próbować zdobyć przewagę na dłużej. Zauważyli, że uda się to, jeśli uświadomią wyborcom, że drugi obóz to zagrożenie.

Słynne zdanie „My jesteśmy tu, gdzie wtedy; oni tam gdzie stało ZOMO” wyznaczyło granicę podziału. Pogłębiła go katastrofa smoleńska, a później utrwalała propaganda, która lała się w ostatnich latach z mediów szerokim strumieniem. Czy podziały da się zasypać? Nie, bo są naturalne. Polaryzacja będzie nam towarzyszyć, ale od nas zależy czy i na ile damy się nabrać – jak pisał Lipski – cynicznym socjotechnikom, którzy chcą nam wpajać, że inaczej myślący to wrogowie.