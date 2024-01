Morsy Opole potrafią zaskoczyć. Nowy rok powitali w zimnej wodzie. Ważne chwile świętują w swojej "fabryce endorfin"

Miłośnicy morsowania nie przepuszczą żadnej okazji do hartowania organizmu i zarażania pozytywnością. W zimnej wodzie świętują wszystkie ważne wydarzenia przypadające od jesieni do wiosny. Dlatego nie mogło zabraknąć nocnej kąpieli na przełomie starego i nowego roku.

Morsowanie. Jak zacząć?

Morsowanie to nieskomplikowana czynność, dostępną niemal dla każdego. Jednak należy pamiętać, że podstawą jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo. Jeśli chcemy rozpocząć przygodę z kąpielami w lodowatej wodzie, a nie mamy pewności co do naszego stanu zdrowia, powinniśmy udać się na konsultację.