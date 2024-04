Mróz zniszczył uprawy winogron. Opolscy sadownicy mówią o rekordowych stratach. Zimna Zośka przyszła o miesiąc wcześniej Mateusz Majnusz

Wiosenne przymrozki uderzyły w polskie rolnictwo. Szczególnie mocno dotknęły one winiarzy, którzy straty liczą już w dziesiątkach tysięcy złotych. Ale to nie tylko oni mają powody do niepokoju. Lokalni plantatorzy i sadownicy również zmagają się z zniszczeniami na swoich plantacjach, gdzie mróz zniszczył uprawy kwitnącego już rzepaku, truskawek i czereśni.