Mundurowi związkowcy zorganizowali Dzień Dziecka. Dziś chcemy być wyłącznie dla naszych rodzin!

Atrakcje też miały mundurowy charakter. Służba Więzienna przyjechała z radiowozem do przewozu zatrzymanych, dzieci ze śmiechem dawały się zakuć w kajdanki albo zamknąć za kratami. Obowiązkowym punktem było założenie strażackiego hełmu i zatrąbienie z wozu gaśniczego do rodziców.

Uwagę wszystkich przyciągnął policyjny helikopter Robinson, był też pokaz umiejętności psa, ćwiczenia strzeleckie, zawody z celowania sikawką do tarczy. I oczywiście cywilne atrakcje festynów - skoki, dmuchańce, zabawy, przejażdżki na koniku czy wielbłądzie.

- Pomysł narodził się na zebraniu naszej organizacji. Postanowiliśmy co roku organizować Dzień Dziecka - mówi dr Krzysztof Potaczek, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników i Funkcjonariuszy Policji. - W minionych latach brakowało takich imprez, teraz doszliśmy do wniosku, że integracja, także ta prywatna rodzin, to podstawa. Robimy to dla rodzin, które codziennie odczuwają specyfikę naszej pracy, bo jak wiadomo służby pracują 24 godziny na dobę. Dziś chcemy oddać bliskim czas, jakiego im nie możemy poświęcić.