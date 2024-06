Na Fire Truck Show przyjedzie ponad 200 wozów strażackich. Oto najpiękniejsze i najdziwniejsze maszyny

- Już dzisiaj zapraszamy na weekend pełen wrażeń, w dniach 5-7 lipca. To będzie już 14. Fire Truck Show w Główczycach koło Dobrodzienia - zaprasza Tomasz Kus z OSP Główczyce, współorganizator Fire Truck Show, czyli Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych w Główczycach. - To jest największe wydarzenie strażackie w Polsce. Ponad 200 wozów bojowych w jednym miejscu! A do tego Fire Truck Shower, czyli największy strażacki prysznic.