Na granicy w Paczkowie i Pietrowicach Głubczyckich rolnicy z Polski i Czech demonstrowali swoją solidarność

- W bliższej rozmowie okazuje się, że mamy te same problemy i te same postulaty – komentuje Maciej Maciuszek, organizator protestów rolnych w powiecie nyskim. - Oni tak samo jak my, są męczeni przez biurokratyczne wymogi. Sprzeciwiają się obowiązkowemu ugorowaniu pól, 4 procent areału w każdym roku. Sprzeciwiają się wszelkim nowym obowiązkom, które wynikają z polityki, a nie są zgodne z dobrą praktyką rolną. Sprzeciwiają się także niekontrolowanemu napływowi produktów spoza UE. Czesi są w gorszej sytuacji, bo ich kraj nie wprowadził embarga na kilka produktów rolnych, tak jak to zrobiła Polska. Do nich może wszystko legalnie płynąć i płynie, co destabilizuje ich rynek.