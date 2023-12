Na imprezach w Hotelu Stobrawa w Kluczborku śpiewał Krzysztof Krawczyk. Restauracja hotelowa była kultowa. Do dzisiaj krążą legendy

Trwa remont dawnego Hotelu Stobrawa w Kluczborku. Budynek zostanie przebudowany na apartamentowiec.

Dawne pokoje hotelowe przebudowane zostaną na mieszkania na sprzedaż. Natomiast na parterze będą lokale usługowo-handlowe do wynajęcia.

Do dzisiaj krążą legendy miejskie o tym hotelu. Należał on do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystyki i Wypoczynku. Największą sławę zyskał zresztą nie sam hotel, ale restauracja „Hotelowa" oraz sklep Pewex, znajdujący się przy hotelowej recepcji.

Szefową „Hotelowej" była Irena Wąsińska, która tak wspominała na łamach „Nowej Trybuny Opolskiej" najelegantszą w mieście restaurację.