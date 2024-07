Na szybie ktoś powiesił zdjęcie czaszki. W opuszczonej wsi dzieją się dziwne rzeczy. A ludzie boją się tutaj mieszkać

Opuszczona wieś Kamieniec - walące się budynki, opuszczona szkoła mieszkalny

Kamieniec położony jest w środku lasu, ale do wioski prowadzi przejezdna leśna droga. Miłośnicy spacerów i przebywania na łonie przyrody mogą zostawić samochód przy restauracji w Szumiradzie. Potem wystarczy udać się na wschód drogą odbijającą od przelotówki przez Szumirad. Dotarcie do Kamieńca pieszo trwa około pół godziny.

Wcześniej budynki groziły zawaleniem, ale mimo to zaglądali tam miłośnicy urbexu, czyli zwiedzania opuszczonych miejsc. Atmosfera wewnątrz przyprawiała o ciarki. Nie tylko dlatego, że stan obiektu był bardzo zły. To również kwestia porozrzucanych tam rzeczy, pozostawionych przez dawnych lokatorów oraz osób, które tam koczowały.

Opuszczona wieś Kamieniec - zamknięta szkoła i dawna huta

Na terenie wsi Kamieniec jest też opuszczona szkoła. Wejście do jedynej sali lekcyjnej jest zamknięte. Wejść da się jednak do drugiej, mieszkalnej części budynku.

O ile nie wygląda na to, aby szkoła była w złym stanie, o tyle pobliskie zabudowania gospodarcze to już praktycznie ruina.

- Sama uczęszczałam do tej szkoły. Szkoda, że jest zamknięta - wspomina jedna z mieszkanek Szumiradu. - Kamieniec niegdyś wyglądał zupełnie inaczej. W przeszłości była tam huta. W okolicy można zresztą znaleźć jeszcze osmalone kamienie hutnicze. Przez wieś przechodzi też linia kolejowa, nieczynna - opowiada.

Kamieniec ma status opuszczonej wsi. Nie wszystkie zabudowania to jednak ruiny. - Na miejscu są budynki osób, które przyjeżdżają tam co jakiś czas, by wypoczywać. To jednak tylko letnicy. Kamieniec od lat nie ma stałych mieszkańców - zaznacza. Ludzie boją się tutaj mieszkać.

Wieś jest opuszczona, ale domy w Kamieńcu mają właścicieli. Są to domy letniskowe, do których ich właściciele przyjeżdżają najczęściej na weekendy i na urlopy. Właściciele domów w Kamieńcu boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy również odwiedzają Kamieniec.