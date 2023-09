Najlepsi strażacy świata zmierzą się na Florydzie. Będzie wśród nich Mateusz Zieleziecki z komendy powiatowej straży w Nysie

Następny jest sprint między hydrantami, po przebiegnięciu którego zawodnik ma rozciągnąć nawodnioną linię gaśniczą o łącznej długości 30 metrów i wadze ponad 100 kilogramów. Konkurencja kończy się holowaniem 90-kilogramowego manekina również przez 30 metrów do linii mety. Dla ścisłości trzeba dodać, że na starcie indywidualnym zawodnik biegnie w pełnym umundurowaniu, z podpiętą maską na twarzy.

Kolejne zadanie to „przebicie szyny bezodrzutowym młotem” . Trzeba przesunąć 70 kilogramową, stalową sztabę na odległość 140 centymetrów, waląc w nią z całej siły młotem.

Cel strażaka z Nysy: być wśród najlepszych na świecie

W tym roku z Polski na Florydę jedzie 9 osób. Z tego pięć osób to oficjalna reprezentacja w kraju. Na Mistrzostwach Polski we Wrocławiu zajęli pięć najlepszych miejsc i uzyskali prawo do reprezentowania Polski. Oprócz tego na zawody pojechać może każdy strażak zawodowy czy ochotnik, który się zgłosi i pokryje swoje koszty przyjazdu i uczestnictwa. Czterech polskich zawodników zgłosiło się na własną rękę.