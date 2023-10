Najlepsze stylizacje i makijaż na Halloween. Top 20 strasznych i imponujących pomysłów

Dobór oryginalnego makijażu na Halloween to wyzwanie nie tylko dla pań, ale także dla panów.

Czy jesteśmy w stanie zrobić je sami?

- Oczywiście, że tak - przekonuje wizażystka i modelka Anna Treder. - W internecie jest wiele instrukcji, które krok po kroku pokazują, jak wykonać upragnioną charakteryzację. Jeśli jednak chcemy by taki make up utrzymał się całą noc, polecam wybrać się do specjalisty, ponieważ tak jak i przy makijażu ślubnym makijaż na Halloween wymaga dobrych kosmetyków.