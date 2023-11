Najpiękniejsze dekoracje świąteczne 2023. Wyjątkowe dodatki do domu na Boże Narodzenie. Te rzeczy wprowadzą świąteczny klimat. Są cudowne!

O ile same święta kojarzą się z choinką to czas oczekiwania związany jest z innymi dekoracjami. Coraz więcej osób ozdabia swoje drzwi pięknymi wiankami, a w oknach ustawia świecące figury i drewniane dekoracje.

Co jest teraz modne? Choć tradycjonaliści mówią o tym, że dekoracje powinny zawierać kolory takie jak złoto czy czerwień, praktyka pokazuje co innego. Niezwykle trendy w tym roku są wszelkie dekoracje w stylu eko, czyli z użyciem naturalnych materiałów. Bardzo dobrze sprzedają się także dekoracje w stylu glamour.

- Dziś nie ma jednego trendu jeśli chodzi o wieńce adwentowe, czy dekoracje świąteczne w ogóle. Panuje pełna dowolność i nasi klienci kierują się swoimi preferencjami i tym jak wygląda ich wnętrze. Oczywiście zawsze na topie są tradycyjne kolory jak czerwień czy złoto. W tym roku popularnością cieszą się także stroiki, które mają w składzie „przytulne” elementy, czyli futerko, wełnę i wszystko co kojarzy się z ciepłem – mówi pani Regina, florystka z Dekoratorium w Ozimku.

Przypomnijmy także, że za tydzień czyli 3 grudnia rozpoczyna się adwent. To najlepszy czas by pomyśleć o dekoracjach.

Co to jest adwent i kiedy się rozpoczyna

Adwent to okres, który poprzedza święta Bożego Narodzenia. Nie ma stałej daty, kiedy rozpoczyna się ten radosny czas ponieważ jest to okres ruchomy, który obejmuje zawsze cztery niedziele poprzedzające 25 grudnia. Dla chrześcijan to czas przygotowań duchowych do narodzin Jezusa, niezależnie od spraw wiary zawsze związany jest z radosnym oczekiwaniem na najpiękniejszy czas w roku. Wszyscy wówczas pieką pierniki i robią wieńce adwentowe (nazywane również stroikami), które są nieodłącznymi symbolami tego magicznego czasu.