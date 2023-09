Najpiękniejsze plaże Portugalii. Tam warto zaplanować wakacje. Są miejsce pełne ludzi i imprez, ale także dzikie zakątki

Na miejscowym jarmarku rodak pokazał nam stragany z najlepszymi owocami. I starszą panią, która pod ladą sprzedaje swojski chleb, pieczony w tradycyjnym piecu według lokalnej receptury. Na koniec udzielił dobrej rady: - Anna i Kamila. Łatwo zapamiętać. Jak będziecie w Lagos, to odwiedźcie te dwie plaże .

Mieszka tu z rodziną od kilku lat, prowadzi szkolę surfingu dla dzieci i nie planuje powrotu do Polski. Podobnie jak Polka, która na osiedlu domów opiekuje się mieszkaniami, wynajmowanymi turystom za pośrednictwem Internetu.

- W sierpniu poranna mgła na plaży to codzienność. Dopiero we wrześniu pogoda się zmienia na lepszą – tłumaczy Polak, spotkany na targu lokalnych produktów w jednym z miasteczek regionu Alentejo w Portugalii

Czy w środku lata można się zgubić na plaży we mgle? W Portugalii to bardzo prawdopodobne.

Zimne Alentejo. Ciepłe Algarve

Alentejo to region na południu Portugalii, zaczyna się na południe od Lizbony i rzeki Tag. Słynie z malowniczych upraw dębu korkowego, które kilometrami ciągną się przy drogach. Wybrzeże Alentejo jest wystawione na zachód, prosto na Atlantyk. Za przylądkiem św. Wincentego zaczyna się region Algarve. Tu linia wybrzeża gwałtownie skręca na wschód i całe wybrzeże jest wystawne na południe. Ciągnie się do zatoki Kadyksu i Gibraltatu w Hiszpanii.

W przewodnikach piszą, że w latach 70. ubiegłego wieku turyści z Anglii i Niemiec, zaczęli się przenosić z przepełnionych plaż hiszpańskiej Andaluzji do sąsiedniej Portugalii, na jej południowe wybrzeże. Za nimi przyszedł wielki biznes, zbudowano wiele brzydkich hoteli nad klifami, zniszczono krajobraz takich miast jak Faro czy Albufeira. Więc jeśli ktoś szuka spokoju, ciszy i dzikiej przyrody, niech jedzie na zachód. Ale jeśli ktoś inny woli ludne malownicze miasteczka, zatłoczone plaże jak w Sopocie i wieczory pełne imprez, wróci z Algarve zadowolony. Mimo tłoku widok zatłoczonych i ciasnych plaż Praia do Dona Ana i Praia do Camilo w Lagos i tak zapiera dech.