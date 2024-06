O.S.T.R. oraz Sixkiller zagrali na Dniach Wołczyna. Nie obyło się bez kontrowersji

Na scenie najpierw koncert dał zespół Sixkiller.

Gwiazdą wieczoru był O.S.T.R - polski raper, autor tekstów, freestyle’owiec, kompozytor, producent muzyczny, pięciokrotny zdobywca prestiżowego Fryderyka.

Znany raper przyciągnął do Wołczyna również sporo przyjezdnych fanów. Nie obyło się bez kontrowersji.

- Byłam już wcześniej na jego koncercie i był świetny. Ale to co zrobił w Wołczynie, to masakra. Jak to koleżanka powiedziała: zrobił koncert jak dla wsi. Jestem zawiedziona ani jednej swojej piosenki w całości nie zaśpiewał - uważa Agnieszka, jedna z fanek.