Najważniejsze to spotkać się z drugim człowiekiem. W niedzielę Światowy Dzień Ubogich. W Opolu znów zasiądą przy wspólnym stole

Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest po raz siódmy. Tegoroczne hasło brzmi „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. To są słowa zaczerpnięte z Księgi Tobiasza Starego Testamentu. Wydarzenie organizowane jest zawsze w 33. niedzielę roku liturgicznego.

W Opolu będzie to szóste z kolei spotkanie z okazji Światowego Dnia Ubogich.

- Chcemy się spotkać na wspólnym świętowaniu, do którego zaprasza nas papież Franciszek – wyjaśnia s. Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego.

W programie jest msza święta w kościele oo. Franciszkanów (początek o godz. 12:00), a po niej wspólny posiłek przy stole zorganizowany na placu przed Toropolem.

- Jedno i drugie spotkanie jest ważne – podkreśla Biskup Rudolf Pierskała i przypomina słowa Ewangelii, w której Jezus nauczał, aby na ucztę nie zapraszać tych, którzy się odwdzięczą, ale ubogich, biednych i słabych, którzy się nie odpłacą, ale nagroda za to będzie w Królestwie Niebieskim. – Nasi ubodzy i bezdomni bardzo potrzebują takiego spotkania przy stole, kiedy nie tylko dobrze zjedzą, ale też nawiążą z nami relację. To jest bardzo ważne, dlatego zapraszam wszystkich na to wydarzenie.