Największa polska firma mebli premium ma 50 lat. Firmę Kler założył mieszkaniec Dobrodzienia. Piotr Kler pokonał drogę od zera do milionera Mirosław Dragon

Piotr Kler do miasta śląskich stolarzy, czyli do Dobrodzienia, trafił równo 60 lat temu. Miał wtedy zaledwie 13 lat. 50 lat temu założył w Dobrodzieniu własną działalność, która do dzisiaj rozrosła się do rozmiarów firmy zatrudniającej kilkaset osób.