Największe i najdroższe maszyny rolnicze w Polsce. Takie ciągniki, kombajny i inne pojazdy przyjechały na targi Opolagra 2024

Na tle trwających targów rolniczych Opolagra 2024 w Kamieniu Śląskim warto przyjrzeć się najdroższym maszynom rolniczym dostępnym obecnie na polskim rynku. Targi te, odbywające się od 7 do 9 czerwca, przyciągają wielu rolników i przedsiębiorców z branży, prezentując najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie maszyny.

Najdroższe maszyny rolnicze w Polsce

Podczas targów rolniczych, takich jak Opolagra 2024, duże zainteresowanie wzbudzają marki takie jak New Holland, Kubota i John Deere. New Holland pozostaje liderem na rynku ciągników rolniczych w Polsce, z dużą liczbą rejestracji nowych maszyn w 2024 roku. Kubota i John Deere również cieszą się dużą popularnością, oferując szeroką gamę modeli dostosowanych do różnych potrzeb rolników​.